Imra, Lotte en Peter blij met thuisvoordeel op Special Olympics 2026 in Haarlem

Vooral tennisster Imra de Wolf straalt van geluk. "Haarlem is mijn geboortestad!" Ze woont nu in Hoofddorp, maar de Special Olympics is voor haar nu echt iets om naar uit te kijken.

Ook handbalster Lotte uit Amsterdam en skater Peter uit Noordwijk zijn enthousiast over de kans om in hun eigen regio deel te nemen. Zo’n grote wedstrijd betekent veel voor hen. "Dan kan je weer ergens aan meedoen en dan hoor je ergens bij."

Belangrijker dan winnen

Bij de ruim twintig sporttakken die volgend jaar op het programma staan, draait het vooral om meedoen. Toch weten Lotte en Peter wat het betekent om te winnen. Beiden hebben al medailles behaald bij nationale en internationale wedstrijden.

De Special Olympics Nationale Spelen vinden plaats van 12 tot en met 14 juni. Voorafgaand wil het comité proefdraaien met Regionale Spelen. De ervaring van Koninklijke HFC met het jaarlijkse grootste G-klasse voetbaltoernooi komt daarbij goed van pas.

Ook de expertise van tennisvereniging Smash in Heemstede en Haarlem-Noord, waar uitsluitend tennissers met een verstandelijke beperking spelen, is van grote waarde.

Imra, die ook bij Smash tennist, kan in ieder geval rekenen op een grote schare fans langs de lijn. "Dat hoop ik wel, ja."