Grachtenpand Keizersgracht wordt ontruimd, krakers moeten er van rechter uit

De uitvoering ervan zou echter lastig worden, zo bleek later, door onder andere de hoge eisen van het monumentenbureau van de gemeente en de coronacrisis. Ook was de directeur verbaasd over de kraakactie. '"Er is namelijk geen riool, geen keuken, er is helemaal niks."

Aangifte

De gemeente heeft korte tijd geleden een vergunning verleend voor het plegen van herstelwerkzaamheden en de eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan tegen de krakers. Daarom kon er een zaak van worden gemaakt.

Nu heeft de rechter dus bepaald dat de krakers het pand moeten verlaten, aldus Het Parool. Volgens de krant is "ontruiming noodzakelijk om de illegaal gesloopte delen van het interieur te kunnen herstellen". Met die gesloopte delen zou de rechter doelen op "de historische plafonds en betimmeringen die in gruzelementen lagen, een vernielde wc uit de 18e eeuw en een stucornament in het trappenhuis".

De krakers hebben uiterlijk tot 15 februari. Dan moeten ze het pand hebben verlaten.