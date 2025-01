Meer dan twintig winkels en cafés gesloten wegens ratten- en muizenplaag

Melding over Tiktok-fimpje

Een filmpje dat op TikTok viraal ging, waarbij een rat in een café in Zuid te zien was, is inmiddels bekend bij de NVWA. Bij die instantie is melding gemaakt van het knaagdier die daar lurkt aan een fles met saus.

De NVWA kan niet verklaren waarom er meer overlast is van plaagdieren in de stad, "maar wij zien natuurlijk ook de toename van overlast en roepen ondernemers op om werk te maken van het weren van plaagdieren".