West-Friese scholen waarschuwen ouders voor Snapchat-chatgroep met porno

Dat meldt het persbureau ANP. Onder andere het Tabor College en vmbo-school Vonk hebben ouders geïnformeerd over het gevaar van de chatgroep, die de naam 'Dit wordt de grootste groeps-chat ooit' draagt. Ook basisscholen hebben het onderwerp met hun leerlingen besproken. Het dringende advies aan kinderen is om de groep direct te verlaten en het incident met hun ouders of verzorgers te bespreken.

Extra alert

"Ik waarschuw liever aan de voorkant, dan dat ik aan de achterkant moet repareren", reageert Wessel van de Hoef, rector op het Tabor College Oscar Romero op vragen van NH. Hij kreeg gisteravond het bericht dat de snapchatgroep rondging onder leerlingen van het basisonderwijs. Hoewel er nog geen signalen zijn dat de groep circuleert onder de middelbare scholieren van Oscar Romero, besloot Van de Hoef toch de ouders te waarschuwen en hen op te roepen extra alert te zijn.

Het is onduidelijk hoeveel kinderen aan de chatgroep zijn toegevoegd. Ook is nog niet bekend of het gedeelde materiaal pornografische beelden van volwassenen betreft, beelden van kindermisbruik, of oproepen aan kinderen om zelf foto’s of video’s te maken. Wie achter de groep zit en of de waarschuwingen zich beperken tot Hoorn en omgeving, is eveneens nog niet vastgesteld.