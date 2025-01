AZ met redelijk fitte selectie richting PSV, maar Martens heeft zelf een lichte blessure

Over de fitheid van de selectie had Martens goed nieuws: enkel Ibrahim Sadiq en Sem Westerveld zullen nog ontbreken tegen PSV. "Ik heb zelf wel een kleine blessure opgelopen. Een pees van mijn pink is gescheurd. Ik wilde een zware deur openen met alleen een pink, omdat ik mijn handen vol had. De pees is er afgeklapt, dus dat moeten we repareren."

Ondanks de blessure is hij gewoon van de partij in Eindhoven. De wedstrijd tegen PSV begint 21.00 uur en kun je uiteraard volgen in ons liveblog op nhsport.nl en in de app.