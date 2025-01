Marktlui missen klanten door werk aan A9 én in Stadshart: "Niet alles tegelijk is handiger"

Vanwege de werkzaamheden aan het kruispunt liep het verkeer vooral gisteren tijdens de spits flink vast, vertelt omgevingsmanager Lammert Postma.

En dat had Rijkswaterstaat ook wel voorzien. "Normaal gesproken wil je op een donderdag geen grote verkeerswegen afsluiten, want dan is er altijd veel verkeer. Maar het lukt ons gewoon niet om dit kruispunt in minder dan vier dagen om te bouwen."