Peer doet mee aan WK IJszwemmen: "Altijd eerst je hoofd acclimatiseren"

De naam zegt het eigenlijk al, ijszwemmen is zwemmen in water dat onder de vijf graden Celsius is. Peer traint in het water bij de Houthavens voor het WK. Of het IJ vandaag de perfecte temperatuur is, weet Peer niet zeker. "Ik denk dat je er niet te veel over na moet denken. Anders wordt het wel heel moeilijk allemaal." aldus Peer.

Mental game en euforisch gevoel

Naast dat het water koud is en je spieren dus sneller kunnen verkrampen, is het ook nog een mentale opgave om na de eerste shock niet zo snel mogelijk het water weer uit te gaan. "Het begin gaat altijd wel, een paar keer in- en uitademen, en dan moet je altijd je hoofd even acclimatiseren." zegt Peer. "Het is vooral een uitdaging om rustig te blijven en je ademhaling onder controle te houden."