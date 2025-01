Amsterdam wil dat automobilisten in Sassenheim en Hoorn parkeren

Niet alle buurgemeenten zijn enthousiast over de gratis Amsterdamse PR. Een woordvoerder van het Haarlemse gemeentebestuur stelt voorop dat het OV een schoner alternatief is dan de auto. Maar: "De parkeerdruk bij P+R in Spaarnwoude is op dit moment hoog en die is vooral bedoeld om de binnenstad van Haarlem te ontlasten."

Een woordvoerder van de verkeerswethouder van Almere is ook duidelijk: "P+R ’t Oor is een belangrijke uitvalsbasis voor bezoekers aan Almere. Dat blijft de belangrijkste functie van het terrein."

'Beperkte capaciteit'

Ook de P+R bij station Sassenheim is in de eerste plaats bestemd bewoners van de Duin- en Bollenstreek in Zuid-Holland, schrijft een woordvoerder van de gemeente Teylingen: "In 2019 is er al een onderzoek gedaan naar oneigenlijk gebruik van het P+R Station door vakantiegangers die hun auto daar gratis kunnen parkeren. Door diverse politieke partijen wordt er gesproken over parkeerreguleringen. De parkeercapaciteit is dus reeds beperkt"

Positieve geluiden zijn er ook. "De gemeente Hoorn vindt het positief dat Amsterdam Hoorn noemt. Zo zien mensen dat er alternatieven zijn", mailt een woordvoerder. "Dat leidt weer tot minder files."