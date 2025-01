OM luistert mee tijdens online optreden omstreden pro-Palestijnse activist bij De Vonk

De omstreden pro-Palestijnse activist is door raadsfractie De Vonk uitgenodigd voor de lancering van hun partij. Raadsleden Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi zijn enkele maanden geleden verder gegaan onder de nieuwe naam, nadat ze in 2023 zich hadden afgesplitst van Bij1.

Zij hebben Khatib uitgenodigd en waar zijn fysieke komst nog werd tegengehouden, zijn er voor zijn online aanwezigheid weinig middelen om dat te blokkeren. Door zijn radicale standpunten mocht hij het land niet in. "We hebben al eerder gezegd dat meneer Khatib niet welkom is in Nederland. Dat geldt nog steeds”, aldus Van Weel tegenover De Telegraaf. "Hij verheerlijkt terrorisme en geweld."

Mohammed Khatib is de Europese voorman van Samidoun, een beweging die zegt op te komen voor (de bevrijding van) Palestijnse gevangenen. Hij noemde het inreisverbod islamofoob en racistisch. Ook stelt hij terreur niet te verheerlijken, maar het verzet.