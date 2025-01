Eén op de vijf Amsterdammers heeft betalingsachterstand bij de overheid

Dat betekent dat momenteel 18,3 procent van de Amsterdammers schulden heeft bij overheidsorganisaties, bijna één op de vijf inwoners is dat.

Meeste schulden bij Belastingdienst

Die schulden hebben ze uitstaan bij één of meerdere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, Dienst Toeslagen, het UWV of DUO. De meeste mensen hebben schulden bij de Belastingdienst: 77.580 Amsterdammers hebben daar een achterstand met betalen.

Bij Dienst Uitvoering Onderwijs hebben 15.750 Amsterdammers een betalingsachterstand, in 2022 was dat nog 15.070. Meer cijfers over de betalingsachterstanden in onze stad en in andere steden vind je op de site van het CBS.

Experiment om schulden kwijt te schelden

Gemeente Amsterdam startte vorig jaar een experiment, waarbij schulden van economisch daklozen overgenomen werden. Een deel van die schulden werd kwijtgescholden als de deelnemers bepaalde doelen behaalden. Het idee daarbij is dat daklozen eerder schuldenvrij zijn, waardoor ze meer perspectief krijgen op een normaal bestaan.