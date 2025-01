Verhuisspijt: Anne verhuisde van Amsterdam naar Hilversum, maar kreeg snel spijt

Samen met haar man en twee kinderen woonde Anne jarenlang in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. In een karakteristiek huis, in een levendige wijk. Toch begon de drukte in de stad haar steeds meer tegen te staan: "We vonden het verkeer in Amsterdam soms ook best spannend met kinderen en ik miste de natuur waar ik ben opgegroeid."

Van de drukte naar de rust

Na maanden vol twijfel besloot het gezin de gok te wagen en te verhuizen naar Hilversum. "We kregen de mogelijkheid om een huis te kopen om de hoek bij mijn ouders", vertelt ze. Ze kochten een prachtige jaren 30 woning aan de rand van het bos.

Het leek een droomscenario: weg van de drukte, dichter bij de natuur, meer ruimte en dichter bij opa en oma. Het huis in Amsterdam werd verkocht, de kinderen gingen naar een nieuwe school in Hilversum en het gezin zocht naar een nieuw ritme.

Maar Anne vond in Hilversum niet de rust waar ze op hoopte. "Een verhuizing is natuurlijk altijd even wennen, maar ik bleef maar denken: wat heb ik gedaan?" Het gemis van Amsterdam bleek groter dan ze had verwacht. “Het vloog me echt een beetje aan", vertelt Anne, die haar vrienden en de energie van de stad miste. "Soms kon ik ’s nachts wakker worden en dan was ik helemaal benauwd en in paniek."