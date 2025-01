Hoogheemraadschap eist verhuizing Texels strandpaviljoen, ondernemer vraagt zich af: waarom hier?

Het huidige paviljoen is nog open. "Als het nieuwe paviljoen klaar is, dan gaat Paal 17 dicht. Ergens rond half maart gaat dat waarschijnlijk gebeuren. We hopen voor de zomer dat alles achter de rug is."

"Hier wordt misschien wel vier maten gemeten", zegt Röpke. "Ik heb me er maar bij neergelegd, maar ik vind dit gewoon een verkwisting van geld. En zitten we dan op een gevaarlijk punt? Zijn deze duinen dan een gevaar voor de samenleving? Ik heb daar mijn vraagtekens bij."

Verplaatsing al vier jaar bekend

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft al eerder aangegeven dat het tijd kost om de duinen te laten groeien om zo de kustverdediging robuust te houden. Daarom is het noodzakelijk dat de paviljoens verplaatst worden. "Mark weet al vier jaar dat hij naar voren moet", zegt Arnold Langeveld van het Hoogheemraadschap, die waterveiligheid in zijn portefeuille heeft.

Er is volgens hem regelmatig overlegd. "Hij krijgt ook een vaste plek voor een tweede paviljoen op het strand. Dat hebben we ook zo afgesproken. Er is bijna niemand die dat ook voor elkaar krijgt."