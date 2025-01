Incidenten met kitesurfers IJmuiden verdubbeld

In totaal moesten de redders van de brigade in IJmuiden vorig jaar 35 keer een kitesurfer te hulp schieten, tegenover 16 keer in 2023. Kees Buis van de reddingsbrigade IJmuiden heeft niet direct een verklaring voor de sterke stijging van de cijfers.

"Mogelijk heeft het gewoon vaker gewaaid in 2024, maar de wind houden we niet precies bij" zegt Buis. Hij ziet ook geen aanwijzingen dat mensen vaker onvoorbereid de zee op gaan. Bovendien wordt het materiaal waarmee de kitesurfers zijn uitgerust steeds beter, is zijn indruk.