Advocaat Gerald Roethof vrijgesproken van lekken van informatie

Volgens de Raad van Discipline zou Roethof informatie over de rechtszaak naar derden hebben doorgespeeld, terwijl zijn cliënt in beperkingen zat. Hiermee heeft hij het vertrouwen in de advocatuur volgens de raad van discipline 'ernstig geschaad.' Roethof heeft dit altijd ontkend en ging dan ook in hoger beroep, waar hij zijn gelijk heeft gekregen.

Versleutelde berichten

De hele zaak draait om een client van Roethof die in de zomer van 2020 werd aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking werd een groot geldbedrag in contanten aangetroffen. De cliënt kreeg beperkingen opgelegd, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Dat geldt ook voor Roethof. Toch kwam informatie uit het lopende onderzoek naar buiten.

Drie niet nader geïdentificeerde Encrochat-gebruikers bespraken met elkaar de hoogte van het in beslag genomen bedrag. Meermaals zou in de gesprekken zijn gezegd dat de informatie kwam van 'de advocaat'. Volgens de deken was er alle reden om te denken dat het inderdaad Roethof is geweest die de informatie heeft gelekt, de raad van discipline achtte dat bewezen en legde hem zes weken schorsing op.

Roethof heeft de beschuldigingen altijd ontkent en ging direct in hoger beroep, waar hij dus zijn gelijk heeft gekregen. Het Hof van Discipline vindt dat niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat Roethof degene is geweest die de informatie heeft gelekt. Ook hebben de verdachten het in de Encrochat-berichten over het over een onjuist bedrag, zegt het hof.

Roethof tevreden

Roethof is tevreden met de uitspraak. "Ik heb het vanaf dag een gezegd: ik heb niet gelekt", zegt de advocaat tegen AT5. "De raad heeft zich gebaseerd op incomplete informatie. In hoger beroep is dat heel erg duidelijk geworden." Roethof is blij dat hij nu een 'donkere' periode kan afsluiten. "Ik ga vooruit kijken en weer lekker verder zoals ik het gedaan heb."