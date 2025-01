Egmond Halve Marathon: "Strand is om op te liggen, niet om op te lopen"

"Het is mooi om te beleven", blikt Lucas Nieuweboer terug op het afgelopen jaar. De winst van de vorige editie in Egmond maakte veel los. "In het begin was het spannend, maar het is nu wat normaler. Het is ook weer tijd om gewoon verder te gaan."

In de tweede helft van het vorig jaar kampte Nieuweboer met een voetblessure die hem lange tijd aan de kant hield. Vorige maand liep hij tot zijn eigen tevredenheid op de NK cross (10 km) naar de elfde tijd in 30 minuten en 20 seconden. "Daar voelde ik de power weer in mijn benen." De Sylvestercross in Soest sloeg hij uit voorzorg over om in Egmond fit aan de start te kunnen staan.