Zege in grootste strandrace van Europa ontbreekt nog op cv van Rick van Breda

Toch ziet Van Breda daar een kans: "Ik hoop dat onze ploeg dat overtal kan uitspelen. Met mij zijn er nog drie anderen die Egmond kunnen winnen. Het is voor ons zaak om bij elke ontsnapping mee te zitten in de hoop dat we in de finale wat extra’s hebben. Er is niks mooiers dan Egmond-Pier-Egmond winnen, maar mijn ego zit de anderen in de ploeg niet in de weg. Ik ben ook blij als één van mijn jonge ploeggenootjes weet te winnen."

Vroege start

De 24e editie van deze strandrace begint al om 9.00 uur op de boulevard van Egmond aan Zee. Daarbij wordt rekening gehouden met het getij. Vervolgens gaat het in één rechte lijn over het strand naar de pier bij Velsen Noord. Daar is een keerlus met een trap en vervolgens rijden de deelnemers terug. Onderweg bij Wijk aan Zee en Castricum gaan ze nog twee keer het strand af. Bij Het Hoge Duin in Wijk aan Zee is er een kort venijnig klimmetje en in Castricum moet opnieuw een trap en een aantal hindernissen worden genomen, voordat de coureurs weer het strand op gaan.

De weersomstandigheden zijn dit jaar voor het publiek gunstiger dan voor de deelnemers. Weinig wind, vier graden en een zonnetje. Dat is niet waar Van Breda op hoopt. "Geef mij maar de meest heroïsche omstandigheden met storm en regen. Vorig jaar bleven alleen de sterksten over. Dit jaar verwacht ik meer een tactische wedstrijd."

Op nhsport.nl verschijnt een samenvatting van de strandrace Egmond-Pier-Egmond. Die is ook te zien in de live tv-uitzending van zondag die om 12.00 uur begint.