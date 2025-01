Celstraf voor Beverwijker (29) die postbode neerstak in Heemstede

De steekpartij vond plaats op 28 september 2024. De Beverwijker (29) stak een postbode uit het niets in zijn buik bij het Europaplein in Heemskerk, nadat hij hem wilde beroven.

De postbode hield er een snee in zijn buik aan over van ongeveer een centimeter diep. Dat kwam omdat het mes brak bij de eerste steekbeweging tegen de telefoon in de binnenzak van zijn PostNL-jas.

Zware mishandeling

Hoewel de wond naar omstandigheden meeviel, acht de rechtbank de verdachte schuldig aan een poging tot zware mishandeling.

Volgens de rechtbank had het slachtoffer geluk: hij had 'zwaar letsel op kunnen lopen'. 'Het steekincident moet voor het slachtoffer heel beangstigend zijn geweest. Dat het op klaarlichte dag op de openbare weg gebeurde, veroorzaakt in het algemeen gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij', aldus de rechtbank.

De Beverwijkse verdachte zei na zijn aanhouding dat hij zich niets van de mishandeling kon herinneren. Hij was volgens hem die dag 'boos en in de war'. Zijn ex-vriendin zou hem bedreigd hebben en hij had ‘een paar biertjes’ op. Ook zou er volgens hem onlangs PTSS bij hem vastgesteld.