Genderpoli Amsterdam UMC neemt geen nieuwe volwassen patiënten meer aan: "Schrijnend"

De wachttijd bij de grootste genderpoli van het land was al enorm, maar nu is er een nieuwe tegenslag. Voorlopig worden er geen nieuwe volwassen cliënten meer opgeroepen. Patiënten kunnen nog wél worden doorverwezen naar de genderpoli en komen dan op een wachtlijst te staan, maar daar gebeurt dus op het moment weinig mee. Kinderen en adolescenten worden nog wel opgeroepen.

"Kort gezegd komt het erop neer dat er veel meer personen per maand naar ons verwezen worden dan dat wij aan kunnen", schrijft het UMC. "Het Amsterdam UMC heeft de afgelopen jaren veel nieuwe medewerkers aangenomen om meer cliënten te kunnen helpen. Maar aan het aantal medewerkers dat je kunt blijven aannemen zit een grens, mede door grote personeelstekorten in de zorg."

Bovendien zijn de behandelingen volgens het UMC complex en het opleiden van de extra zorgverleners kost veel tijd. "In het overleg met het ministerie van Volksgezondheid, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties geeft Amsterdam UMC al jarenlang aan dat zij niet in staat is om de sterke toename van verwijzingen alleen aan te kunnen."

Grote toename aanmeldingen

Op dit moment staan ruim 4500 volwassenen en 1000 kinderen/adolescenten op de wachtlijst. En dat aantal neemt gestaag toe. In het document staat dat volwassen die een verwijzing kregen in november 2020 worden ingepland over twee à drie maanden. Zij hebben dan 4,5 jaar moeten wachten.

Het UMC weet nog niet waarom het aantal verwijzingen sterk is toegenomen. Waarschijnlijk speelt bekendheid rondom het onderwerp een rol, maar er kunnen ook andere factoren meespelen. Volgens de genderkliniek is deze toename ook op andere plekken in de wereld te zien.