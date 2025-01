Buurt in De Pijp is sluipverkeer meer dan zat: "File, geuren en getoeter"

De frustratie in de buurt is groot, want de rust in de Tweede Jan Steenstraat is al een tijd verdwenen. "Er komen hier continue auto's voorbij", beschrijft buurtbewoner Kim Nieuwenhuijs. "Ik woon hier al 12 jaar en normaal kwam er misschien één keer in de vijf minuten een auto langs. Nu komen er tien in één minuut voorbij. Het is file, met alle geuren en lawaai en getoeter wat daar bij komt kijken."

Monitoring

De oorzaak ligt volgens haar voornamelijk bij de ingreep in de Van Woustraat, waar sinds een jaar een knip ervoor zorgt dat auto's niet meer richting de Stadhouderskade kunnen rijden. Er zou door de gemeente gemonitord gaan worden welk effect dat op de buurt zou hebben, maar daarin is de Tweede Jan Steenstraat niet meegenomen volgens Nieuwenhuijs.

'2000 auto's'

Wel is er bijvoorbeeld gemonitord in de nabijgelegen Govert Flinckstraat, waar een verdubbeling van het verkeer werd geconstateerd. Buurtbewoners van de Tweede Jan Steenstraat hebben in het najaar geld ingezameld om meetapparatuur te kopen om met die data naar de gemeente te stappen. "De meting die de gemeente heeft gedaan, dat was in november 2019 en in die periode telden ze 300 auto's", aldus buurtbewoner Bas Groot. "In dezelfde periode in 2024 bleken er hier 2000 auto's door de straat heen te rijden."