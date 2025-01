Vanaf morgen is Cees de Baare dichter bij het nieuws

"Ik denk dat ik wel van nieuwe uitdagingen houd", zegt Cees als we hem vragen waarom hij direct enthousiast reageerde op onze uitnodiging om wekelijks een actueel gedicht voor de IJmond te schrijven. Op de vraag of hij niet bang is voor de druk, moet hij lachen. "Ik ben een 'veelschrijver'", zegt hij. "Ik ben heel snel geïnspireerd, dat gaat de hele dag door. Ik zie heel veel en leg voortdurend verbanden. Iedere week een gedicht is geen enkel probleem."

Laatbloeier

Cees de Baare begon pas op latere leeftijd met schrijven. Hij komt uit een zeevarend gezin – zijn vader was visser – en werkte zijn hele leven in de nautische sector. Als schipper in hart en nieren bracht hij jarenlang door op de bekende gele patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf Amsterdam. Tegenwoordig gaat hij nog steeds wekelijks de zee op als vrijwillig bemanningslid van de Johanna Louisa, een historisch reddingsschip van de KNRM dat wordt gebruikt voor PR-doeleinden. "De Johanna Louisa zetten we voor van alles in", vertelt Cees. "Dat kan een groepsontvangst zijn waarbij we uitleg geven over het werk van de KNRM. Maar ook as-uitstrooiingen op zee doen we."

Cees ontdekte zijn passie voor schrijven ongeveer vijfentwintig jaar geleden, tijdens een cursus om zijn Engels te verbeteren. Een van de onderdelen was een reis naar Engeland, inclusief een bezoek aan het geboortehuis van de Engelse dichter William Wordsworth. "Ik had toen nog helemaal niets met poëzie", herinnert hij zich. "Na afloop van het bezoek moesten we van de lerares een gedicht schrijven, in het Engels. Dat was mijn eerste gedicht. Daarna is het nooit meer gestopt", zegt hij lachend. "Ik ben wel overgestapt naar het Nederlands, dat is een stuk gemakkelijker."

Sinds die eerste ervaring in Engeland heeft Cees zich ontwikkeld tot een productieve schrijver. Hij publiceerde vier dichtbundels, twee romans en diverse kinderboeken.

Onderwerpen

Wat hem straks het meest zal inspireren voor zijn wekelijkse gedichten, weet Cees nog niet precies. "Dat kan van alles zijn. Ik denk nu bijvoorbeeld aan de hoogovens. Laten we eerlijk zijn de IJmond drijft natuurlijk op de hoogovens, dat zou een ramp zijn als dat dicht zou gaan. Dat kan zeker een inspiratiebron zijn voor een gedicht. Als je over de dijk rijdt en ze zijn aan het affakkelen, dan gaat het wel borrelen, dan gaat de dichtader vanzelf vloeien."

Morgen publiceren we het eerste gedicht van Cees de Baare op de IJmond pagina van NH Nieuws.