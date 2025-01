Extra spreekuren in Tergooi voor geblesseerde wintersporters: "Drukker dan normaal"

Kraal is gespecialiseerd in veelvoorkomende wintersportblessures. "Gescheurde kniebanden, gebroken polsen, sleutelbeenbreuken. Dat zien we regelmatig. Een wervelbreuk zoals bij Alex zien we iets minder vaak, maar dat kan ook voorkomen", vertelt de arts.

Volle spreekuren

Om de toestroom van geblesseerde wintersporters bij te benen, heeft het ziekenhuis extra spreekuren ingepland.

Kraal legt uit wat het idee is: "Het is een spreekuur dat we hebben ingericht speciaal voor mensen die met een blessure terugkomen van de wintersport. Die mensen werden normaal gesproken ook gezien, maar dan moest dat met spoed tussendoor en dat gaf soms wat extra drukte en stress op het spreekuur. Nu hebben we dat zo geclusterd."

En die speciale spreekuren zitten helemaal vol. "Zeker in de weken na de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie is het drukker dan normaal."

Zo voorkom je wintersportblessures

Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom geeft Kraal ook tips hoe je wintersportblessures kan voorkomen. "Ik denk dat je krachttraining, je fysieke voorbereiding, het allerbelangrijkst is. Daarnaast techniektraining en zorgen dat je uitrusting in orde is", adviseert hij. Speciale polsbeschermers kunnen helpen.

De arts waarschuwt ook voor de gevaren van alcohol en vermoeidheid op de piste. "Met wintersport wordt er ook weleens wat gedronken, dat maakt ook uit. We zien dat ook met enige regelmaat, dat er onder invloed van alcohol wordt gevallen."

Op de vraag of de wintersportspreekuren volgend jaar ook weer worden georganiseerd, zegt Kraal volmondig ja. "Het helpt als je het zo inricht, dat het gestructureerd verloopt en dat je snel een diagnose kunt stellen. En snel een behandelplan met iemand kan opstellen, en dat helpt ook natuurlijk."