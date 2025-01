GVB behoudt oplaadautomaten op metrostations, maar alleen voor cash betalingen

De oplaadautomaten zouden verdwijnen omdat de software in de pinautomaten vanaf dit nieuwe jaar niet meer werd ondersteund. Het GVB heeft nu besloten om de automaten op de metrostations toch te behouden voor alleen cash betalingen. Op metrostations van de Noord/Zuidlijn kan overigens nog wel met pin worden betaald.

"In overleg met onze opdrachtgever, de Vervoerregio Amsterdam, blijven 39 automaten waar je met contant geld kunt betalen, bestaan", aldus het GVB. De oplaadautomaten op bus- en tramhaltes verdwijnen wel, omdat deze uitsluitend zijn voorzien van een pinautomaat.

Volgens Rover werden de oplaadautomaten bij bus- en tramhaltes voornamelijk gebruikt door toeristen. Toch ziet de reizigersorganisatie het behouden van een deel van de automaten als een positieve ontwikkeling: "We hadden aangedrongen om contant betalen als mogelijkheid te behouden, en GVB heeft geïnvesteerd in de automaten." Hoewel Rover teleurgesteld is dat een groot deel van de automaten verdwijnt, noemt de organisatie het toch een goed compromis.

Toekomst oplaadautomaten

Op stations van de Noord/Zuidlijn blijft het wel mogelijk om zowel te pinnen als contant te betalen bij een oplaadautomaat. Bij deze automaten zijn de pinautomaten namelijk van een andere leverancier. Bij haltes zonder oplaadautomaten gaat het GVB stickers en borden plaatsen, met alternatieven zoals OVpay of dichtstbijzijnde verkooppunt.

De 39 automaten die behouden blijven, zijn in ieder geval tot eind 2025 in gebruik, met een mogelijke verlenging van zes maanden of een jaar. Overigens kunnen reizigers ook gewoon met hun betaalpas in- en uitchecken in het Amsterdamse openbaar vervoer.

Zorgen over verdwijnen van automaten

Reizigersorganisatie Rover waarschuwde eerder voor het verdwijnen van de oplaadautomaten. Volgens woordvoerder Marinus de Jong wordt het openbaar vervoer in Amsterdam minder toegankelijk, vooral voor jonge kinderen en mensen zonder bankpas. Rover pleitte voor tijdelijke alternatieven, zoals extra oplaadautomaten en meer servicepunten.

Wethouder Melanie van der Horst erkende het ongemak en benadrukte dat reizigers goed geïnformeerd moesten worden over andere opties, zoals online kaartverkoop, automatisch opladen en betalen via OVpay. De overgang naar OVpay wordt versneld, maar de volledige uitfasering van de OV-chipkaart zou pas in 2026 plaatsvinden.