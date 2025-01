Voetbalkooi Nicolaas Beetsstraat tóch niet gehalveerd, jarenlange strijd ten einde

De speelplek krijgt geluidwerende voetbaldoelen en een dempende ondergrond. De netten van de voetbalkooi worden vervangen door een betere geluidsarme afscheiding. Ook krijgt de kooi vaste openings- en sluitingstijden én een tijdslot. De ramen van de naastgelegen woningen worden bovendien voorzien van suskasten op de ventilatieroosters. En bij evenementen en feestjes zal er striktere handhaving in het parkje zijn.

De voetbalkooi hield de gemoederen de laatste jaren flink bezig. De kooi werd in 2014 gerenoveerd en groter gemaakt. Dat zorgde direct voor discussie. De buurt was verdeeld tussen mensen die last hadden van geluidsoverlast en een andere groep die juist vond dat het veldje goed was voor de sociale cohesie.

Mediationtraject

Er kwam een commissievergadering waarna het stadsdeel oordeelde dat het veldje gehalveerd moest worden van veertien vierkante meter naar zeven. Maar daar bleef het niet bij. Na het besluit van het stadsdeel spande een groep bewoners, die voor de voetbalkooi zijn, een kort geding aan.

De groep was van mening dat de gemeente niet zorgvuldig genoeg was met het proces rond de besluitvorming, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Wél adviseerde de rechtbank dat er nog een mediationtraject zou worden gestart om te onderzoeken of er een oplossing is met een groter draagvlak.

Na gesprekken met buurtbewoners worden nu dus nieuwe maatregelen genomen. De nieuwe maatregelen zullen naar verwachting voor de zomer van 2025 zijn afgerond.