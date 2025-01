Explosie Zwaagdijk-Oost veroorzaakt angst bij buurt, burgemeester gaat in gesprek

De buurt voelt zich onvoldoende gesteund door de gemeente Medemblik. "We voelen ons in de steek gelaten. We vinden dat de burgemeester actie moet ondernemen. Er zijn genoeg voorbeelden van andere gemeenten waar de burgemeester wel meteen een pand sluit waarbij dreiging is, waarom hier niet? We voelen ons onveilig en slapen slecht. Sommige mensen durven niet meer in de woonkamer aan de voorkant te zitten. We willen die crimineel weg uit onze straat. We voelen ons niet serieus genomen."

De gemeente bekijkt welke maatregelen er getroffen kunnen worden. "Gevoelens van onveiligheid na een dergelijk ernstig incident nemen we zeer serieus", meldt een woordvoerder van Medemblik.

'Niets gezien, niets gehoord'

Daarnaast surveilleren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), de wijkagent en de gemeentelijke toezichthouders vaker in de buurt, zegt de gemeente. De bewoners hebben er nog weinig van gemerkt. "De wijkagent is een keer langsgekomen en sindsdien is er radiostilte. We hebben niets gezien, niets gehoord. Nou ja, donderdag zagen we voor het eerst handhaving door de wijk rijden."

Vandaag vindt er dus een gesprek plaats tussen burgemeester Pijl en enkele bewoners. "Er is contact geweest met een vertegenwoordiger namens de omwonenden. Er is gesproken over het incident en er is een afspraak gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan. Eén van de onderwerpen is het gevoel van onveiligheid dat momenteel heerst", zegt een woordvoerder van de gemeente.