Amsterdammer (31) aangehouden na vondst overleden vrouw in Landsmeer

Volgens de politie is de vrouw door een misdrijf om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit Diemen en werd al vermist. Ook waren er 'verdachte omstandigheden'. Ze werd voor het laatst gezien in Landsmeer op 8 januari en haar auto werd een dag later gevonden bij een fastfoodrestaurant in Noord.

Bij het onderzoek kwam een woning aan de Dorpsstraat in Landsmeer in beeld. Daar is gisteravond het levenloze lichaam van de vrouw aangetroffen. De 31-jarige verdachte werd dezelfde avond door een arrestatieteam in Amsterdam aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord door de recherche.

Volgens Het Parool werd de vrouw dood aangetroffen in de woning van haar zoon.