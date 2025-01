IJspegels aan baarden en bevroren mutsen: dit was de zwaarste Egmond Halve Marathon ooit

Jaap Wit, de man die aan tot nu toe alle edities mee heeft gedaan, herinnert zich 1985 nog goed. "Ik kwam met de ijspegels in mijn baard en een bevroren muts over de finish." Het evenement werd later in de pers met een doortocht over de Noordpool vergeleken.

Niet alleen bijzonder vanwege het weer

De editie van '85 was niet alleen bijzonder vanwege de weersomstandigheden. Bij de mannen won de 32-jarige Peter Rusman, bij de vrouwen won zijn echtgenote Wilma Rusman (26).

Later zei ze over het moment dat ze hoorde dat haar man op kop lag tegen Het Parool: "Hij liep helemaal alleen op kop, zette overal als eerste zijn voetstappen in de sneeuw. Dat moet voor hem een geweldig gevoel zijn geweest. Aan de andere kant was ik ook bang dat hij zou verdwalen. Waar je ook keek op het strand en in de duinen: het was één grote, witte poolvlakte."