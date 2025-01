Buurten schrikken door explosies en branden, renovatie Westfries Museum kan van start

Getroffen familie is wanhoop nabij

De politie sluit niet uit dat de grote brand in een tuin in Enkhuizen is aangestoken. Voor Maria, de moeder van de woningeigenaar, staat dat wel vast: volgens haar is een hetze aan de gang tegen de familie. Eerder was het raak bij de woning van het gezin in Venhuizen.

"Er zijn ruiten ingeslagen en banden lek gestoken van onze oldtimers. Ook zijn auto's gestolen. We vonden ook een onaangestoken molotovcocktail in de tuin. Nu is onze zoon in Enkhuizen aan de beurt, waar zijn we nog veilig?" De familie Poldervaart is de wanhoop nabij.

