Geen grote vondsten tijdens archeologisch onderzoek in centrum van Hilversum

Een groep archeologen is deze week bezig geweest met onderzoek in een aantal zogenoemde proefsleuven. In deze stukken uitgegraven grond werd gezocht naar voorwerpen die meer vertellen over de geschiedenis van Hilversum. Dit is een wettelijke verplichting, voordat bouwwerkzaamheden aan de Kerkbrink zelf kunnen beginnen.

Kleine vondstjes

Het onderzoek is vandaag afgerond en archeoloog Marc Baggerman maakt de balans op. "Er zijn een hoop kleine vondstjes gedaan: dierenbotjes, keramieken balletjes, pijpjes en een moesbedje, dat is een soort perkje waar gewassen op werden verbouwd. Dingen die je altijd wel vindt tijdens opgravingen", vertelt hij.

Grote vondsten, zoals resten van woningen of verdedigingsstellingen, zijn er niet gevonden. Bij zulke vondsten zouden er uiteindelijk grotere, archeologische uitgravingen worden gedaan. Nu dit niet het geval is, kunnen de sleuven op de Kerkbrink dichtgegooid worden.

Volgens Baggerman was de week wel bijzonder positief. "Er was veel aandacht voor ons werk." Zo kwamen voorbijgangers regelmatig langs het hek staan om mee te kijken met de opgravingen. "Dat was erg leuk."

Maar met het afsluiten van het onderzoek op de Kerkbrink is groep archeologen nog niet klaar in Hilversum. Zo gaat er nog proefsleuven komen achter de Grote Kerk en naast het Museum Hilversum.

Kerkbrink op de schop

Nadat de gaten in de grond worden dichtgegooid, kan de herinrichting van de Kerkbrink weer worden opgepakt. Vanaf half februari worden de bomen verwijderd, half april wordt de ijzeren Muziekkapel verplaatst naar het Circusterrein en eind april gaan de werkzaamheden op de Kerkbrink, Oude Torenstraat en 's-Gravelandseweg beginnen.