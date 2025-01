Apotheekmedewerkers staken: "Mensen moeten eens zien hoe het er hier aan toegaat"

Apothekersassistente Tara Zonneveld is gek op haar werk. "Ik vind het een fantastisch beroep. Het is geweldig om deze mensen te kunnen helpen", vertelt ze. Maar ze ziet ook dat haar vakgenoten het moeilijk hebben. "Van de twintig mensen waar ik mee gestudeerd heb, ben ik de enige die op dit moment werkzaam is als apothekersassistente. De werkdruk ligt gewoon te hoog en we verdienen te weinig."

Tara demonstreert deze week niet samen met haar collega's op het Malieveld in Den Haag. Bij de vorige stakingen deed ze wel mee, maar ze is bang dat het werk zich extra zal opstapelen als ze vandaag niet in de apotheek werkt.

Salaris moet omhoog

Apotheker Masih Sharifi staat achter de actie van de apotheekmedewerkers. "Ik vind dat het salaris van alle assistenten omhoog moet. Maar dat is iets wat landelijk geregeld moet worden. Anders komt er alleen maar meer ongelijkheid op deze krappe arbeidsmarkt. Ik heb zelf bijvoorbeeld al twee jaar een vacature openstaan voor deze functie."

Meerdere apotheken zijn nog dicht vandaag. Spoedmedicatie is in de apotheek of in het ziekenhuis wel beschikbaar.