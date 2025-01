Onbekende ‘bomenringer’ takelt natuur in het Gooi toe

"Je schilt dan een deel van de bast helemaal rondom eraf. Dan doorbreek je de sapstroom van de boom. De voedingsstoffen komen dan niet meer goed door de boom, waardoor die afsterft."

Op sommige plekken wil het Goois Natuurreservaat af van de Amerikaanse vogelkers, zoals op de heide. "Daar zijn ze nog makkelijk voorgoed te bestrijden. Maar op plekken waar deze persoon aan de gang is willen we juist dat ze blijven. Het is om verschillende redenen gunstig om ze juist daar nog (even) te laten staan."

Persoon achter de vernielingen

Er gaan geruchten dat een oudere man achter de vernielingen zit, maar dit is nog niet bevestigd. Het Goois Natuurreservaat hoopt in contact te komen met de persoon.

"Zodat we het gesprek met hem of haar aan kunnen gaan. Mogelijk is het met goede bedoelingen, maar hij of zij moet weten dat dit echt niet zomaar mag", aldus Kampen.