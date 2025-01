Brute ontvoering De Pijp: 24-jarige man vastgebonden in loods voor 5000 euro

Karim L. is in de ogen van justitie een van de verdachten die het 24-jarige slachtoffer die dag van straat plukte. Zelf zegt hij dat hij alleen maar kwam bemiddelen bij een conflict: "Ik wilde echt met hem praten. Als ik hem had willen ontvoeren had ik hem wel in de loods achtergelaten", aldus L. Naast hem is volgens het OM nog een andere man schuldig aan de ontvoering, zijn zaak werd vandaag niet behandeld.

De aanleiding van de ontvoering is nog niet helemaal duidelijk geworden. Wel valt uit chatberichten met de medeverdachte het een en ander op te maken: "Mijn klok is ook gepakt, 20k (duizend), tas van 4k en er zat nog 2k in die tas", kreeg Karim L. toegestuurd. Zelf reageerde hij: "Anders pakken we die maatje van je aan. Hij is diegene die treuzelt. Als hij vandaag niet met je meewerkt gaan we hem gewoon meenemen."

Onschuldige berichten, volgens L., die vandaag herhaalde dat hij als bemiddelaar optrad bij een conflict. "Het is duidelijk dat verdachte zijn rol klein maakt en zegt dat hij nooit iemand heeft willen ontvoeren", aldus persofficier van justitie Boes Hogewind. "Wij stellen dat uit het onderzoek hele andere dingen blijken. Dat baseren we op chatgesprekken en camerabeelden waaruit blijkt dat er een opgezet plan is geweest."

Het slachtoffer is na de vermeende mishandelingen in de loods naar huis gebracht om het geld te halen. Hij verklaarde bij de politie dat hij het geld gaf, zijn telefoon weer terugkreeg.