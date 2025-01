Door brand getroffen familie is wanhoop nabij: "Dit moet stoppen"

De brand is rond 22.15 ontstaan in een camper die in de tuin stond. Al snel sloeg het vuur over op de schuur waarbij ook de woning beschadigd raakte. De brandweer had het vuur binnen een uur onder controle. Wat rest zijn zwartgeblakerde resten en gesprongen ruiten door de hitte. "Mijn kleindochter van zeven weken slaapt daar normaal. Gelukkig waren ze niet thuis, anders was ze er misschien niet meer geweest", vertelt Maria geëmotioneerd.

De politie sluit niet uit dat de brand is aangestoken. Voor Maria staat dat wel vast: er is volgens haar een hetze aan de gang tegen de familie. Eerder was het raak bij de woning van het gezin in Venhuizen. "Er zijn ruiten ingeslagen en banden lek gestoken van onze oldtimers. Ook zijn er auto's gestolen. We vonden ook een onaangestoken molotovcocktail in de tuin. Nu is onze zoon in Enkhuizen aan de beurt, waar zijn we nog veilig?"

