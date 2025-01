Politiehonden en helikopter: onderzoek bij flat in Noord na overval op tweedehandswinkel

De zaak werd rond 16.30 uur overvallen, de verdachte sloeg daarna op de vlucht. Het ging om een overval op de zaak Used Products, een tweedehandszaak voor onder andere elektronica als telefoons en laptops.

Een ooggetuige meldde dat een gemaskerde man met hamers vitrines in de winkel heeft ingeslagen en een aantal telefoons heeft meegenomen. Er is bij de overval niemand gewond geraakt. De kans is groot dat de overvaller zich ten onrechte rijk heeft gerekend. De zaak in winkelcentrum Boven 't Y is vaker beroofd. Eind 2024 vertelde eigenaar Berthold Bakker dat hij daarom dummies in de vitrines legt. "Niet van echt te onderscheiden", zei Bakker toen. "Maar er zit niks in, het is gewoon een neppert."

Politiehonden en helikopter

Onderzoek van de politie leidde richting de flat aan de Loenermark, niet ver van het Buikslotermeerplein. Onder andere een scooter met draaiende motor stond voor de ingang van het flatgebouw geparkeerd. Zowel in de omgeving als in het gebouw heeft de politie onderzoek gedaan. Het is niet duidelijk of de verdachte is aangetroffen.

Wel is te zien op beelden dat er gezocht is met politiehonden in de flat en dat er een lange tijd een helikopter boven het gebouw hing. Getuigen die rond 16.30 uur bij het Buikslotermeerplein of de Loenermark iets hebben gezien, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.