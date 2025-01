Opnieuw overval op tweedehandswinkel aan Buikslotermeerplein, verdachte voortvluchtig

Het gaat om een overval op de zaak Used Products, een tweedehandszaak voor onder andere elektronica als telefoons en laptops.

Een ooggetuige meldt dat een gemaskerde man met hamers vitrines in de winkel heeft ingeslagen en een aantal telefoons heeft meegenomen. Er is bij de overval niemand gewond geraakt.

Dummies

De kans is groot dat de overvaller zich ten onrechte rijk heeft gerekend. De zaak in winkelcentrum Boven 't Y is vaker beroofd. Eind 2024 vertelde eigenaar Berthold Bakker dat hij daarom dummies in de vitrines legt. "Niet van echt te onderscheiden", zei Bakker toen. "Maar er zit niks in, het is gewoon een neppert."