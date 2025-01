Duitser schiet met gaspistool uit auto tijdens jaarwisseling, krijgt zes weken cel

De man reed met zijn vrienden op het Singel toen hij besloot om met het gaspistool uit de auto te schieten. De politie kreeg een melding binnen dat er werd geschoten op de gracht en trof de man en zijn vrienden aan. In de achterbak werd naast het gaspistool ook vuurwerk en patronen voor het gaspistool aan.

Een gaspistool lijkt op een echt vuurwapen, maar schiet losse flodders. Het wapen kan wel worden omgebouwd tot een vuurwapen en is daarom in Nederland verboden. In Duitsland is het bezit wel legaal. De man dacht dat het gaspistool hier ook legaal was en verklaarde tegen de politie dat hij het speciaal had gekocht voor oud en nieuw. "Ik deed het voor het plezier."

Snelrecht

De man werd aangehouden op verdenking van wapenbezit en bezit van bijbehorende munitie en zit sinds de jaarwisseling vast. In een snelrechtzitting is hij vandaag veroordeeld tot een celstraf van zes weken, waarvan twee voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eiste ook zes weken tegen de man. "Met een gaspistool kun je wel degelijk letsel toebrengen aan anderen", aldus de officier van justitie.