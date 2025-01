Aangetroffen illegale mountainbikeroutes in Schoorlse Duinen zijn 'levensgevaarlijk'

In oktober kreeg de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de eerste meldingen binnen van illegale mountainbikebanen. Sindsdien zijn de locaties nauwlettend in de gaten gehouden. "We hadden de verdachten het liefst op heterdaad betrapt", zegt Jonker.

Grote groep personen bij betrokken

Op heterdaad betrappen lukte helaas niet, maar er is wel een groep personen beboet voor het betreden van het gebied buiten de wandelpaden. "Mede daardoor hebben we een groep verdachten op het oog en loopt er een onderzoek."

Na de boetes hoopte de Omgevingsdienst dat de illegale praktijken zouden ophouden, maar dat was niet het geval. "Daardoor weten we dat het om een grote groep personen gaat die hier verantwoordelijk voor is", besluit de woordvoerder.