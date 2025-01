28.000 platen in huis, maar verzamelaar Jan (73) denkt nog lang niet aan stoppen

“Dit is mijn passie”, vertelt Jan van Vlaanderen, terwijl hij ondanks zijn zwakke knie nog altijd wekelijks de trap op klautert om urenlang tussen zijn platen door te brengen. “Ik draai hier drie tot vier keer per week, gewoon genieten.” Zijn liefde voor muziek, en vooral voor Johnny Hallyday, de Franse rocklegende, is onmiskenbaar. “Hij was een god in Frankrijk”, zegt Jan terwijl hij met trots een van Hallydays lp’s op de platenspeler legt.

Wat ooit begon als een bescheiden hobby, groeide al snel uit tot een verzamelwoede. Toen zijn dochter uit huis ging, wist Jan direct wat hij met de vrijgekomen ruimte wilde doen. “Meteen de kamer ingepikt”, lacht hij. Inmiddels is zelfs die kamer niet meer genoeg en staan er platen door het hele huis verspreid, van de oude kinderkamer tot aan de zolder.

Nieuwe aanwinsten

Zijn vrouw heeft daar zo haar bedenkingen bij. “Tot hier en niet verder”, waarschuwt ze hem regelmatig. Maar toch weet Jan altijd wel weer een plekje te vinden voor nieuwe aanwinsten. Spotify staat wel op zijn telefoon, maar dat biedt voor hem niet hetzelfde gevoel. “Het gaat om het verzamelen”, legt hij uit. “En anders heb ik geen hobby meer.”

Binnenkort krijgt Jan een nieuwe knie, en hij hoopt daarna weer makkelijker de trappen op en af te kunnen. Aan een toekomst zonder zijn collectie denkt hij liever niet. “Als ik de trap niet meer op kan, dan misschien verkopen,” zegt hij aarzelend. Maar de gedachte alleen al lijkt hem zwaar te vallen. Hij wijst naar zijn kasten vol muziek. “Hier zit zoveel mooie nederbeat in. Dat kan ik nog niet doen.”