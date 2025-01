Haarlemmers opgepast: de haan van de Bakenessertoren waakt weer over de stad

Vanaf de straat is hij nog niet te zien. Er staan immers nog steeds steigers rond de torenspits. Maar sinds donderdagochtend zit hij toch echt weer op zijn vertrouwde plek: de gouden haan van de Bakenessertoren. Blinkend van trots, want de haan is, net als de volledige toren, grondig opgeknapt.

Hoogste punt bereikt

Dat de haan weer staat, betekent niet dat de restauratie van de Bakenesserkerk helemaal klaar is. “Je kunt het vergelijken met de bouw van een huis”, legt bouwhistoricus Maarten Enderman namens de gemeente Haarlem uit. “Het hoogste punt is nu bereikt.”

“De haan staat er weer op, de bekroning is weer verguld en het loodwerk is bijna afgerond. De top van de toren is daarmee zo goed als klaar. Dan kan er binnenkort worden afgedaald met de werkzaamheden. Zo kunnen de steigers ook stapje voor stapje worden afgebroken.”

Naar verwachting is de restauratie in de loop van maart volledig afgerond. Dan hebben de werkzaamheden ruim een jaar geduurd.

