Rasverteller en bioloog Arthur Oosterbaan stopt: "Ik blijf dat jongetje in de duinen"

De veldbioloog struint nog altijd langs de kust waar in al die jaren al zoveel bijzondere vondsten werden gedaan. "Ik kan me nog goed de vondst van de haringkoning herinneren in 2009. Daar was ik volledig door verrast. Ze waren hier nog nooit in de buurt gezien. En het meest heftige dat ik heb meegemaakt is de stranding van bultrug Johanna op de Razende Bol in 2012."

Die bultrug strandde en zorgde voor veel commotie. Dierenliefhebbers wilden dat de bultrug gered werd. Er waren ook meerdere pogingen en de emoties liepen hoog op. "We zijn toen zelfs met de dood bedreigd toen we naar buiten brachten dat het dier niet te redden was. Dat heeft veel met me gedaan."

