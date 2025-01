Rol van FC Volendam is veranderd van jager naar prooi: "Doelstelling blijft hetzelfde"

Als koploper reist Volendam vrijdag naar de Lichtstad. In de laatste speelronde voor de winterstop werd de koppositie veroverd op Excelsior. Volgens Kruys verandert dat de zaak enigszins, omdat de rollen nu omgedraaid zijn. "We zijn nu prooi in plaats van jager."

"De doelstelling blijft hetzelfde en de doelstelling per wedstrijd ook", vertelt de trainer, die met FC Volendam wil promoveren naar de eredivisie. "Grote valkuilen zijn er niet per se. Je bent altijd afhankelijk van een aantal factoren; vorm, blessures." Volendam kan beschikken over een fitte selectie. Dat betekent dat Brandley Kuwas en Jamie Jacobs volledig inzetbaar zijn.

Amevor

Het duel met FC Eindhoven betekent voor Mawouna Amevor een terugkeer op het oude nest. De centrale verdediger van FC Volendam speelde vierenhalf jaar voor de Brabanders en maakte afgelopen zomer de overstap naar Het Nieuwe Oranje. "Ik wilde graag vaker bovenin meedoen en vandaar dat ik voor FC Volendam heb gekozen."

Tekst loopt door onder de video.