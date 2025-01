Geen ventilatie, weinig daglicht: statushouders schakelen advocaat in vanwege slechte woningen

En hoewel er een raampje in de units zit, kan het daglicht de kamers maar moeilijk bereiken. 'Er is geen verschil te maken tussen een natuurlijk dag- en nachtritme. Ook overdag zijn de units te donker om zonder kunstlicht normale woonfuncties uit te voeren. Essentieel is dat alle bewoners voldoende zonlicht ontvangen', stelt de expert.

Op steenworp afstand van tankstation

De showroom staat bovendien op steenworp afstand van een tankstation. Of het risico daarvan is onderzocht, kan volgens de adviseur niet worden achterhaald.

'De vraag is of de veiligheid van cliënten voldoende is gewaarborgd. Een toets externe veiligheid in verband met dit tankstation ontbreekt in de vergunning.' Een ander punt op het gebied van veiligheid is dat ook niet-bewoners en ‘mogelijk kwaadwillenden’ het pand gemakkelijk kunnen binnenkomen.