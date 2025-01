Totaalverbod telefoons op Regius College lijkt succes: "Willen het samen doen"

Jula, Joëlla en Fay zijn verdeeld. "Mijn moeder mist het erg dat ze niet even contact met me kan hebben. Ik app haar altijd even over hoe de les is gegaan of als ik een cijfer binnen heb. Dat is even wennen", zegt Fay. "Ik mis de telefoon wel, maar zou er wel aan kunnen wennen", vertelt Joëlla, "We kletsen nu veel en we lopen af en toe even een rondje buiten." Jula is duidelijk. Zij wil haar telefoon weer kunnen gebruiken.

Het Regius College is niet de enige school waar met een totaalverbod gewerkt wordt. Bij enkele scholen is het al definitief ingevoerd. Teamcoördinator Janneke van Laar: "Er waren hier ook al een paar stoere leerlingen die vroegen waarom het bij ons alleen maar nog om een proef gaat. Maar we willen het zorgvuldig doen, iedereen er bij betrekken zodat het geen besluit van bovenaf is maar één van ons allemaal."