Geen Kalverstraat, maar Kruisweg: dankzij Lesley heeft ook Haarlemmermeer een eigen Monopoly-spel

Locaties bezoeken, foto's maken en lokale verwijzingen voor de kaartjes bedenken. Op zichzelf is het maken van een Monopoly-spel met lokaal sausje al een klus op zich. Maar als je dat spel wil laten maken door de uitgever van het echte bordspel, wordt het nog een stuk lastiger. Dat vertelt bedenker Lesley Schiltman.

"Het begon als een ideetje voor een schoolopdracht, en toen heb ik samen met de Jumbo waar ik werk bedacht dat we wel even een Monopoly-versie zouden kunnen laten maken voor de jaarlijkse spaaractie. Nou dat viel me een partij tegen."

Maandenlang mailde Lesley heen weer met de uitgever van het spel, en de Nederlandse distributeur. Maar dan heb je ook wat.

Identiek aan 'gewone' Monopoly

"Toen de eerste dozen binnenkwamen, en je ziet dat spel dertig of veertig keer voor je liggen, dan voelt dat wel heel speciaal. En alles is net zoals de gewone Monopoly, van het karton van de doos tot het papier waarop het geld is gedrukt. Supergaaf."

Wie ook graag zo'n Haarlemmermeers bordspel wil hebben moet opschieten, want het gaat hard met de spellen. Van de oplage van 1500 stuks zijn er nog zo'n 200 over.