Hotel Kennemerduin moet plaatsmaken voor bouw luxe appartementencomplex

Door de sloop zou ook hun eigen huis om touch-ups vragen. "Onze dakgoot bijvoorbeeld, die zit vast aan het andere pand. Als je het pand zomaar sloopt stort de onze naar beneden. We wilden eerst zwart-op-wit garanties dat die zaken goed geregeld zouden worden", zegt Lia.

De gesprekken verliepen echter prettig, benadrukt Horst. Die blij is met de aangepaste tekeningen. "We hebben nooit geprobeerd iets tegen te houden. We wilden alleen zeker weten dat eventuele problemen aan onze kant goed werden opgelost. En dat is gelukt."