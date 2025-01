Na zwaar ongeluk staat Ivar Slik aan de start van strandrace Egmond-Pier-Egmond

"Het is de mooiste race van het jaar", zegt wielrenner Ivar Slik over de strandrace Egmond-Pier-Egmond, die aanstaande zaterdag van start gaat. "Het is dichtbij huis en er staan veel bekenden en familie langs de route. Mijn opa is 94 en heeft het er het hele jaar over. Volgens hem is het tijd dat ik ga winnen."