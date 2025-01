OM ontslaat officier van justitie wegens schenden gedragsregels

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft een officier van justitie ontslagen vanwege 'het schenden van interne gedragsregels'. Wat de medewerker precies heeft misdaan, wil een woordvoerder niet zeggen. Wel spreekt hij van een 'uitzonderlijke' situatie. "Dit is in de zeventien jaar dat ik bij het OM werk nog niet eerder gebeurd."