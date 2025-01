Stationsgebied Heerhugowaard wordt nog net geen Manhattan in de polder

Het bekende beeld in middelgrote landelijke gemeenten zoals deze, is dat van wijken met rijtjeswoningen: auto voor de deur en over het algemeen een voor- en achtertuintje. Maar de vraag naar type woningen is tegenwoordig veel gevarieerder, de behoefte aan woonruimte is voor veel mensen heel dringend en de auto wordt in veel plaatsen steeds meer als een last ervaren.

Kortom: er zijn er andere oplossingen nodig. Een daarvan is het bouwen van appartementengebouwen rond OV-knooppunten, vanuit de wens en gedachte dat nieuwe bewoners minder afhankelijk zijn van een auto en eerder voor openbaar vervoer en de fiets kiezen.

Uniek voor Dijk en Waard, realiseert projectmanager Jan Thijs Dijkstra van de gemeente zich: "Dit is de eerste wijk waarin je stedelijk, bij elkaar, de hoogte in gaat. Om ook natuur te behouden en niet alles vol te bouwen, is daarvoor gekozen."

Aan de Stationsweg komen ook bushaltes en parkeergelegenheid, zodat de verschillende soorten mobiliteit goed op elkaar aansluiten.

