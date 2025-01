Het mysterie van de verdwenen uil en boerenzwaluw uit een Zandvoortse manege

De nieuwe nestkasten, waar de uil en de zwaluw in kunnen broeden, zijn geplaatst bij de nabijgelegen hockey- en golfclub. Maar of de vogels daar (willen) verblijven, is onduidelijk. De boerenzwaluw overwintert nu waarschijnlijk in Afrika en komt rond maart terug naar Zandvoort. Die is dus weg. Maar de kerkuil moet nog ergens in de buurt zijn. Bij de nestkasten is hij (of zij) nog door niemand opgemerkt.

Een woordvoerder van de gemeente weet het ook niet. De ecoloog, die de vogels in de gaten gaat houden tijdens de sloopwerkzaamheden, heeft ook nog geen idee. "Ik praat volgende week met de gemeente, dan weet ik hopelijk meer."

Tekst loopt door na de foto.