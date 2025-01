Miskraam tijdens gewelddadige overval, verdachte door 'gepruts' op vrije voeten

De spanning is voorafgaand aan de zitting in Alkmaar te voelen. Vrienden en familie van het slachtoffer en van de 21-jarige verdachte zijn aanwezig in de rechtbank. De vrouw werd op 13 december 2023 rond 22.00 uur bij haar woning aan de Baangracht opgewacht en overvallen.

Ze verklaart te zijn bedreigd met een pistool - er werd niet geschoten - en twee overvallers met bivakmutsen eisten hardhandig dat de kluis geopend werd. De mannen vertrokken zonder buit toen er mensen op haar geschreeuw afkwamen en aanklopten. Ze vluchtten vervolgens richting het Kennemerpark, waar ze nog door twee getuigen zijn gezien.

Slachtoffer kreeg miskraam

Het slachtoffer werd niet door haar bedreigers verwond, maar de overval heeft grote impact op de Alkmaarse. Tijdens de beroving krijgt zij namelijk wél een bloeding, dat blijkt een miskraam te zijn. Ze wijt het aan de stress die de overval met zich mee bracht.

Er is één verdachte in beeld: Murat B. (21) uit Barendrecht. Hij wordt verdacht van het medeplegen van een poging tot diefstal met geweld. De jonge verdachte beroept zich vandaag op zijn zwijgrecht. Ook op simpele vragen, zoals: 'Kent u iemand in Alkmaar?' geeft hij geen antwoord, maar verwijst naar zijn advocaat. Het frustreert de rechters zichtbaar.

Ontbrekend DNA-onderzoek

Bij de overval blijkt ook DNA te zijn achtergelaten: op een rol tape en op de jas van het slachtoffer. Het blijkt om een mengspoor te gaan, waarin DNA van meerdere personen is gevonden. Ook het erfelijk materiaal van de verdachte zit er bij, maar de zogenoemde 'matchkans', de kans dat het ook daadwerkelijk van hem is, is vervolgens niet berekend.

Wanneer de rechter de officier van justitie vraagt waarom dat belangrijke onderzoek ontbreekt, moet hij het antwoord schuldig blijven. Hij vraagt de zaak uit te stellen om dit alsnog te doen. "De rest van de bewijslast is matig en voor het grootste deel gebaseerd op dit DNA", geeft de officier toe.

De advocaat van de verdachte reageert verbaasd op het verzoek. Zij stelt dat het OM alle kans heeft gehad dit te laten doen, steeds op het belang van het gevonden DNA heeft gewezen en kennelijk verzuimd heeft het dossier goed af te leveren. "Gepruts", noemt zij het later buiten de zittingszaal.

Voorarrest verdachte opgeheven

Zij eist dat dat haar cliënt - die al zeven maanden vastzit - vrij komt, mocht er uitstel volgen in de zaak. En dat gebeurt. "Voor de rechtbank speelt mee dat de beschuldigingen ernstig zijn, het DNA in deze zaak is belangrijk en het van belang is dat die matchkans wordt uitgezocht."

Ook schorst de rechter de voorlopige hechtenis van Murat B. "Dit doen we omdat er nu uitstel komt en de belangen van de verdachte steeds prangender worden. Ook vinden wij het belangrijk dat u weer naar school kunt. Wel moet u bij de volgende zitting aanwezig zijn."

De beslissing van de rechtbank leidt tot tranen bij het slachtoffer. Teleurgesteld en vol ongeloof verlaat ze, gesteund door familie en vrienden, de rechtbank. Er zijn grote zorgen of de verdachte wel uit haar buurt blijft en vragen zich af of hij niet zal vluchten.

Tot 6 februari heeft het Openbaar Ministerie de tijd om de zaken op orde te brengen. Dan gaat de inhoudelijke behandeling verder.