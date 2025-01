Vannacht en morgen code geel wegens gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen en winterse buien. Afgelopen week heeft het KNMI al vaker code geel afgegeven in onze provincie. Dat had begin deze week vooral te maken met kans op zware windstoten, van maximaal 80 tot 90 kilometer per uur.

In andere delen van het land, zoals Limburg, is er zelfs code oranje afgegeven. Daar is er een grote kans op sneeuw, wat ook gladheid kan veroorzaken.